Hrustan Kadric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrustan Kadric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrustan Kadric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrustan Kadric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrustan Kadric 21 Şubat 1997 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hrustan Kadrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrustan Kadric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hrustan Kadric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hrustan Kadric'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hrustan Kadric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrustan Kadric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hrustan Kadric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrustan Kadric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Travnik

1 Temmuz 2017 yılında Celik Zenica

20 Temmuz 2018 yılında Zvijezda G.

18 Şubat 2019 yılında NK Vitez

11 Temmuz 2019 yılında Travnik

7 Temmuz 2021 yılında J. Bihac

Hrustan Kadric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrustan Kadric şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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