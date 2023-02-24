Hrvoje Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hrvoje Barisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hrvoje Barisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hrvoje Barisic 3 Şubat 1991 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Hrvoje Barišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hrvoje Barisic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Hrvoje Barisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hrvoje Barisic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Hrvoje Barisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hrvoje Barisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hrvoje Barisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hrvoje Barisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Dugopolje

1 Temmuz 2011 yılında RNK Split

1 Ağustos 2011 yılında NK Dugopolje

9 Şubat 2013 yılında Zrinjski Mostar

9 Temmuz 2014 yılında Slaven Belupo

30 Ocak 2015 yılında NK Vitez

15 Haziran 2015 yılında Slaven Belupo

16 Temmuz 2015 yılında NK Vitez

13 Temmuz 2017 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2019 yılında Sepsi OSK

5 Ağustos 2020 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

Hrvoje Barisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hrvoje Barisic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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