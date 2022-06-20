HSK yaz kararnamesiyle 33 ile yeni başsavcı atandı! Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin yaz kararnamesi toplantısı saat 11.30'da başladı. Yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından yargıdaki görev değişiklikleri kamuoyu ile paylaşıldı.

HSK tarafından hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

HSK'nin duyurduğu kararnameye göre, 33 il başsavcısı değiştirildi. Yeni kurulan 3 bölge adliye mahkemesine başsavcı atandı. 3 bölge adliye mahkemesinin başsavcısı değişti. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Başsavcılığı'na, Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı'na atandı. Yine Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi.

KADIN İL BAŞSAVCISI SAYISI 2'YE ÇIKTI

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Türkiye'de bir ilk! Tuba Ersöz Ünver, ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı oldu

HSK 1. DAİRE BAŞKANI MESLEKTAŞLARINI TEBRİK ETTİ

HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşlarını yeni görev yerlerinden dolayı tebrik etti. Koç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim. Hayırlı olsun." dedi.