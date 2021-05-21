Bir sorunla karşılaştıklarında telefon görüşmelerine ulaşıp ulaşılmayacağını merak eden vatandaşlar görüşmelerinin kayıt altına alınıp alınmadığını merak ediyor. Biz de sizler için HTS Kaydı nedir, ne işe yarar? Geçmiş telefon konuşmalarına ulaşılabilir mi? sorularına cevabı haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

HTS KAYDI NEDİR, NE İŞE YARAR? GEÇMİŞ TELEFON KONUŞMALARINA ULAŞABİLİR Mİ?

İşlenen bir suçun tespiti ya da aydınlatılamamış taraflarının çözümlenmesi için ilgili kişilerin telefon aracılığıyla kurulan bağlantıların incelenmesi oldukça büyük önem taşıyor

HTS kaydı telefon üzerinden yapılan iletişim trafiğidir ve geçmişe dönük iletişim trafiği olarak biliniyor. Arayan, aranan numara, arama zamanı, arama yeri, arama süresi, yer ve zaman gibi incelemeler gibi sinyal bilgilerini ifade ediyor.

HTS raporu mahkeme kararıyla çıkartılır. Mahkeme onayı tarafından alınan onayın ardından operatörlerden HTS raporu alınmaktadır.

Baz istasyonları aracılığıyla temin edilen bu bilgilere ayrıca e-posta, mesaj, internet üzerinden (sosyal ağlar, mesaj) ip ya da modem bilgilerine ve kayıtlarına ulaşılabilir.

HTS kayıtlarında geçmişe dönük olan kayıtların çıkartılması operatörlere göre değişiyor. Genel telefon operatörleri 5 yıl boyunca HTS verilerini saklayabiliyor.

HTS raporu ya da HTS kayıtları ortalama olarak 7 ile 30 gün arasında çıkmaktadır. HTS Raporunun çıkma süreci kişinin işlemiş olduğu suçun niteliğine ve davanın süresine göre 7 ile 30 gün arasında çıkarılmaktadır.

HTS kayıtları; Telekomünikasyon yoluyla elde edilen bu bilgiler herhangi bir olayın gerçekleşmeden önce veya daha sonra önleme ve adli amaçlı tedbirlerin alınması için kullanılıyor..