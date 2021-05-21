Kişilerin, sahip oldukları telefonlarla gerçekleştirdikleri görüşme görüşmelerin içeriğini kapsayan Historical Traffic Search (Geçmiş Arama Trafiği - HTS), görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır. Yalnızca adli makamlarca elde edilebilen bu kayıtları merak eden internet kullanıcıları, arama motorlarında HTS kayıtları hangi suçlarda istenir? HTS kayıtları neyi kapsar? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

HTS RAPORU NEDİR?

HTS raporu, belirli bir numaraya ait iletişim bilgilerinin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasıdır.

Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (arayan/aranan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişimlerin bir bütün olarak incelenmesi, raporların yorumlanması, rapordaki tüm numaraların istatistikinin çıkarılması, ulaşılıp ulaşılamayan görüşmelerin belirlenmesi, hattın sahibi ile kullanıcısının farklı olabilme ihtimalinin dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmesi, baz istasyonlarının haritalaştırarak konum, hız, zaman gibi bilgiler yer alıyor. Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık yada şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsıyor.

HTS KAYITLARI HANGİ SUÇLARDA İSTENİR?

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği HTS kayıtları, eğer şüpheli hakkında şu iddialar söz konusuysa istenebilir:

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

Kasten insan öldürme

İşkence

Cinsel saldırı

Çocukların cinsel istismarı

Nitelikli hırsızlık ve yağma

Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti

Parada sahtecilik

Fuhuş

Rüşvet

İhaleye fesat karıştırma

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar

Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları

Özel hayatın gizliliği kavramına giren HTS görüşme kayıtlarının adli makamlarca istenmesi için;

a) T.C.K.’da yer alan;

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),

Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),

İşkence (Madde 94, 95),

Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),

Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),

Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),



Parada sahtecilik (Madde 197),

(Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)

Fuhuş durumları (Madde 227),

Rüşvet durumları (Madde 252),

İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),



b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.

c) (Ek bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, *1*

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar

kabahatlerinden herhangi bir tanesinin söz konusu olması gerekmektedir.

HTS KAYITLARI NEYİ KAPSAR?

Historical Traffic Search yani kısa hali ile HTS kaydı içerisinde arayan ve aranan bilgileri, arama zamanı, konuşma süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgiler yer alıyor.

Bu bilgiler dahilinde kaydı alınan kişinin ne zaman, nerede, kiminle ve ne kadar süre ile konuştuğu bilgisine ulaşılabiliyor.

HTS kayıtlarının içinde yer alan bilgiler şunlardır:

MSISDN: İnternete erisen GSM numarasıdır.

Özel IP: Yerel ağlarda (LAN) kullanılan, tahsis edildiği an itibariyle her cihaz için tekil olan, internete erişimi olmayan IP adresleridir.

Port (Özel/ Genel): TCP/UDP protokollerinde noktadan noktaya iletişim amacıyla kullanılan 0-65535 aralığındaki numaralardır.

Genel IP: Genel ağlarda (WAN) kullanılan, farklı portlar üzerinden birden fazla cihaza atanabilen(NAT yöntemi ile) IP adresidir. Aynı Genel IP adresinin, aynı anda kaç farklı cihaza atanacağı operatörler arasında farklılık gösterebilmektedir.

Hedef IP: Internet erişiminin yapıldığı sunucunun IP adresidir.

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Hedef Port: Internet erişimi yapılan sunucunun, erişilen port numarasıdır.

IMEI (International Mobile Equipment Identity): IMEI numarası en az 14 karakterli olmalıdır. IMEI numarasının ilk 14 karakteri telefon cihazlarına ait tekil bir numarayı ifade etmektedir. 15. karakter, ilk 14 numaradan bazı aritmetik hesaplarla üretilen doğrulama numarasıdır. Aynı IMEI numarasının 15. karakteri bazı GSM işletmecileri kayıtlarında 0 (sıfır) olarak bazılarında ise farklı bir numara olarak tutulabilmektedir. Bu nedenle IMEI numaralarına ait dökümler oluşturulurken ilk 14 karakteri uyan kayıtlar dikkate alınmaktadır.

IMSI (International Mobile Subscriber Identity): Bir GSM hattının dünyadaki tekil numarasıdır. İlk 3 karakter ülkeyi, sonraki 2 karakter GSM operatörünü tanımlar.

BAZ : Internet trafiğinin başladığı baz istasyonunun adresidir.