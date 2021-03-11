Huawei Akıllı Tartı 3 Türkiye’de satışa çıktı; işte tüm detayları

Şirketten yapılan açıklamaya göre Akıllı Tartı 3, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, yağ oranı, iskelet kası kütlesi ve bazal metabolizma hızı gibi 11 ana vücut göstergesini ölçüyor.

Huawei TruFit vücut kompozisyonu modeli ile Akıllı Tartı 3 etkileyici bir doğruluk seviyesine ulaşıyor aynı zamanda indeks analizi raporları da sağlıyor.

PROFESYONEL SAĞLIK ASİSTANI

Huawei Health uygulaması ile kullanıcıların verilerine erişmelerine olanak sağlayarak Akıllı Tartı 3, Ağırlık, vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, vücut su yüzdesi, protein, kemik mineral içeriği, viseral yağ seviyesi, bazal metabolik oran ve kalp atışı dahil olmak üzere 11 farklı temel sağlık göstergesini izliyor. Bu sayede kullanıcıların sonuçlarını günü gününe ortaya koyuyor. Vücutlarındaki değişimleri detaylı olarak raporlayan bir sağlık asistanı görevi yapıyor.

Önemli bir yardımcı konumunda yer alan Huawei Akıllı Tartı 3, cam paneli ve saf beyaz görünümü ile kullanıcıya temiz ve detaylı bir tasarım sürüyor.

Farklı yaş grupları için uygun hale getirilen tartı panel düzeni, 3,5 mm yüksekliğinde düşük profilli ayaklar ve silikon kauçuk kaymaz pedler, kullanıcının istediği zaman istediği zeminde sabit bir şekilde ölçüm yapmasına izin veriyor.