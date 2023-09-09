Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!

Huawei, 2019’da ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından Google servisleri ve 5G dahil önemli teknolojileri kullanmaktan men edildi. Şirket bu dönemde dışa olan bağlılığı minimum düzeye indirmek için HarmonyOS işletim sistemi gibi çeşitli önemler aldı. Çinli üretici son olarak geçtiğimiz hafta beklenmedik bir şekilde 5G’li Mate 60 serisini vitrine çıkardı. Son gelen bilgiler, telefonlara olan ilginin fazlasıyla yüksek olduğunu ve şirketin bu noktada taleplere karşılık verebilmek için sevkiyatları artırma kararı aldığını gözler önüne seriyor.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNE AŞTI

Huawei Mate 60 Pro beklentileri aştı, sevkiyatlar 12 milyonu aşacak

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Huawei Mate 60 serisinin beklentileri aştığını söyledi. Analist, serinin Pro modelinin ilk beş gün içinde yaklaşık 1 milyon adet sattığını ifade etti.

Huawei Mate 60 Pro beklentileri aştı, sevkiyatlar 12 milyonu aşacak

Geçen yıl satışa çıkan Huawei 50 Pro, ilk 12 ayında 2.5 milyonluk sevkiyat gördü. 2020’de vitrine çıkan Mate 40 Pro ise aynı zaman diliminde 6 milyonluk sevkiyatla karşımıza çıktı. Kuo’nun son raporuna göre Mate 60 Pro’nun sevkiyatlarının bu şekilde devam etmesi halinde lansmanından sonraki ilk yıl içinde 12 milyonu aşması bekleniyor.