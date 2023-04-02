HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir izlenim ediniyorum

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep'te partililerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Yapıcıoğlu, partisinin Şehitkamil ilçe başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, gelecek 5 yılın yöneticisini seçecekleri ama aslında çok daha uzun geleceği etkileyecek seçimleri yapmak üzere 14 Mayıs'ta sandık başına gideceklerini aktardı.

Seçim sürecinde sert, kavgacı ve ötekileştirici bir dilin kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

TERCİHLERİMİZİN SEBEBİNİ VATANDAŞA İZAH EDECEĞİZ

"Bir seçime gidiyoruz fakat bazılarında sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir izlenim ediniyorum. Üslup çok sert, kavgacı ve ötekileştirici bir dil ve gergin bir ortam var. Milleti birbirine karşı kışkırtmak, birbirine karşı kinlendirmek, birbirine karşı dolduruşa getirmek, bu millete kötülük yapmaktır. Biz çalışmalarımızı yaparken kimseye hakaret etmeden, ortamı germeden, kavgacı bir üslup kullanmadan, nezih bir dil ile ne olduğumuzu ne yapmaya çalıştığımızı, hedeflerimizin ne olduğunu veya tercihlerimizin sebebini vatandaşa izah edeceğiz."

Haberin Devamı

Bazı insanların HÜDA PAR'ı gözden düşürmek için çaba içinde olduklarını anlatan Yapıcıoğlu, "şimdi, herkesin duyduğu HÜDA PAR'ın ne olduğunu anlatmanın, çamur atmaya çalışanların karalamalarının sonuç vermemesi için kendilerini ortaya koymanın zamanı olduğunu" belirtti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIK

Yapıcıoğlu, yaptıkları istişare sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Destek verdiğimiz cumhurbaşkanı adayının kazanmasını istiyoruz ama bu sistemde cumhurbaşkanı seçilen kişinin arkasında Meclis çoğunluğu yoksa, özellikle siyasetin üslubunun bu kadar sert ve ayrışmanın bu kadar keskin olduğu bir dönemde sıkıntılı siyasi bir süreç bizi bekler. Bundan dolayı dedik ki bir oy bile boşa gitmesin. Bunun da tek bir yolu var, o da listelerden seçime girmek. Eğer karar veren merci biz olsaydık ittifak içerisindeki diğer partilerin de ortak listeyle girmesinin daha avantajlı olacağını düşünüyoruz. Eğer böyle olsaydı parlamento aritmetiğinde çok ciddi değişiklikler olurdu. Bir taraf ortak listelerden girer, öbürü girmez ise ortak listelerden girmeyen taraf ciddi kayba uğrar."