HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı

Planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaatinin hasıl olduğuna dikkati çeken Şahin, daha etkili bir siyasetle yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Daha önceki seçimlere katıldıklarını anımsatan Şahin, 2012 yılında "Dürüst Siyaset Gerçek Adalet" şiarıyla siyaset sahnesine çıktıklarını, yasal teşkilatlanma şartını yerine getirip 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve ilçelerde kısmı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde destekledikleri bağımsız adaylarla seçimlere katıldıklarını anlattı.

Şahin, 24 Haziran genel seçimlerine Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adayları destekleme şeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleriyle tüm Türkiye'de seçimlere katıldıklarını hatırlattı.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu aktaran Şahin, "Yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime girmenin, teşkilatlarımızın tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

Seçime katılmama kararı aldıklarını bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Genel İdare Kurulumuz, uzun bir süreden beri teşkilatlarla yaptığı istişareler neticesinde var olan çalışmalarımızın niteliğini artırmak, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine katılmama kararı almıştır."

Kararın boykot olmadığını, ileriye yönelik hedeflere ulaşmak için böyle bir karar alındığını vurgulayan Şahin, kararlarının ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Genel merkezi Ankara’da olan Hür Dava Partisi’nin logosu yeşil zemin üzerinde açık vaziyette beyaz renkli bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan sarı renkli güneş ile altında “HÜDA PAR” yazısıdır.

2013 yılında resmileşmiş ve çoğunlukla Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerinde tabanı kuvvetli bir partidir. Hür Dava Partisi genel başkanlığını Zekeriya Yapıcıoğlu yürütmektedir.

Hizbullah Cemaatine dayandırılan temellerini reddeden partinin tabanının büyük çoğunluğunu Kürt kökenli muhafazakar vatandaşlar oluşturmaktadır. İslami bir çizgide olan parti, diğerlerine alternatif olabilecek bir potansiyel olarak algılanmaktadır.

İlkeleri:

• Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi biz yapan insanî ve İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak,

• Toplumu sisteme değil, sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek,

• İnanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak,

• İnsani temel hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda tanınmasını sağlamak,

• Kürt sorununun çözümünü sağlamak,

• Adil, bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşumunu sağlamak,

• Can, mal, ırz, akıl ve nesil emniyetini sağlamak,

• Ahlaki yozlaşmaya dur demek,

• Toplumun temel değerlerini siyasete taşımak ve hâkim kılmak,

• Toplumun huzur ve barışını sağlamak,

• Sosyal adaleti sağlamak,

• Dış ilişkilerin mihverine adaleti yerleştirmek, mazlum ve mustazaf halklarla dayanışmayı sağlamak,

• Programında yazılı diğer hedefleri gerçekleştirmektir.

Batman doğumlu ve hukuk fakültesi mezunu olan Yapıcıoğlu, 30 Aralık 2012 tarihinde kurulan partinin şu anki genel başkanlığında bulunmaktadır.