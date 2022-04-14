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Hudayinabit ne demek, TDK'ya göre Hudayinabit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hudayinabit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hudayinabit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hudayinabit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hudayinabit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hudayinabit ne demek, TDK'ya göre Hudayinabit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hudayinabit ne demek? Hudayinabit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hudayinabit kelimesi. Peki hudayinabit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hudayinabit nedir, hudayinabit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HUDAYİNABİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hudayinabit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hudayinabit kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre hudayinabit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendiliğinden yetişen (bitki)
- Başıboş büyümüş (kimse)
- Eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiş olan (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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