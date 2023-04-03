Hugo Barbier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Barbier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Barbier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hugo Barbier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hugo Barbier 22 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hugo Barbier Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Barbier, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Barbier'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hugo Barbier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hugo Barbier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında RC Lens U19
1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B
Hugo Barbier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hugo Barbier şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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