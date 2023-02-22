Hugo Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Borges 1 Ocak 1998 tarihinde Duque de Caxias şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo da Conceição Medeiros Borges Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Borges Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Hugo Borges, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Borges'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Borges Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_hugoborges98/

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Hugo Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vasco U20

1 Ocak 2018 yılında Vasco da Gama

25 Nisan 2019 yılında Corinthians B

1 Mart 2020 yılında Wilstermann

30 Haziran 2020 yılında Corinthians B

29 Eylül 2021 yılında Brusque-SC

31 Aralık 2021 yılında Corinthians B

13 Ocak 2022 yılında PS Kalamata

26 Ocak 2023 yılında Proodeftiki

Hugo Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Borges şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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