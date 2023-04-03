Hugo Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hugo Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hugo Costa 21 Mayıs 1999 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Miguel Santos Costa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hugo Costa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Costa'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Hugo Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hugo Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Casa Pia
1 Ocak 2019 yılında Damaiense
1 Temmuz 2020 yılında CD Fátima SAD
1 Temmuz 2021 yılında Académica A23
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Hugo Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hugo Costa şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.