Hugo Lamy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Lamy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Lamy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Lamy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Lamy 16 Ocak 2004 tarihinde Lagny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Lamy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Lamy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hugo Lamy'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hugo Lamy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/hugo__lamy/

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Hugo Lamy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Lamy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Lamy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Lamy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19

Hugo Lamy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Lamy şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Val de France Football (2009-2011), US Torcy (2011-2017), Paris Saint-Germain (2017-)

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