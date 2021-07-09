Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden biri olan Hugo Rodallega'nın Denizlispor ile olan sözleşmesi 21 mayıs itibariyle sona ermişti. Kulübüyle yeni sözleşme imzalamayan Rodallega'nın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu. Gündeme gelen habere göre Hugo Rodallega Yılport Samsunspor ile bir türlü anlaşma sağlayamadı.

ALANYASPOR'UN RADARINA GİRDİ

Yılport Samsunspor ile anlaşma sağlayamayan deneyimli golcü Alanyaspor'un takibine takıldı. Golcü oyuncuyla ve menajeriyle ayrı ayrı görüşmelerde bulunan Alanyaspor'un olumlu sonuç aldığı ifade edildi. Akdeniz ekibinin bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 14 gol 3 asistle oynamıştı.