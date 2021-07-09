Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu
Uzun yıllardır Süper Lig'de çeşitli takımlarda top koşturan ve oynadığı futbol ile taktirleri toplayan golcü oyuncu Hugo Rodallega, Denizlispor ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkmıştı. Oyuncu ile en son Yılport Samsunspor ilgileniyordu. Deneyimli golcünün yeni takımı belli oldu.
Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden biri olan Hugo Rodallega'nın Denizlispor ile olan sözleşmesi 21 mayıs itibariyle sona ermişti. Kulübüyle yeni sözleşme imzalamayan Rodallega'nın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu. Gündeme gelen habere göre Hugo Rodallega Yılport Samsunspor ile bir türlü anlaşma sağlayamadı.
ALANYASPOR'UN RADARINA GİRDİ
Yılport Samsunspor ile anlaşma sağlayamayan deneyimli golcü Alanyaspor'un takibine takıldı. Golcü oyuncuyla ve menajeriyle ayrı ayrı görüşmelerde bulunan Alanyaspor'un olumlu sonuç aldığı ifade edildi. Akdeniz ekibinin bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.
Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 14 gol 3 asistle oynamıştı.