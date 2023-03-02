Hugo Sotelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Sotelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Sotelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Sotelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Sotelo 19 Aralık 2003 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Sotelo Gómez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Sotelo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Sotelo'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Sotelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Sotelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hugo Sotelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Sotelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

Hugo Sotelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Sotelo şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.