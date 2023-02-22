Hugo Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Sousa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Sousa 4 Haziran 1992 tarihinde Santa Marinha, Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Filipe Gonçalves Martins de Sousa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Sousa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Sousa'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Sousa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugosousa3/

Hugo Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2007 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2011 yılında FC Brasov

1 Ocak 2012 yılında AEL Limassol

20 Ağustos 2012 yılında AE Pafos

1 Temmuz 2013 yılında Sporting B

28 Ağustos 2014 yılında Waasl.-Beveren

14 Ekim 2016 yılında Aris Selanik

19 Ekim 2020 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

27 Eylül 2022 yılında Ionikos Nikeas

Hugo Sousa kimdir

Hugo Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Sousa şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Porto

Hugo Sousa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hugo Sousa nereli

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