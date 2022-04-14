Hulul ne demek, TDK'ya göre Hulul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hulul ne demek? Hulul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hulul kelimesi. Peki hulul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hulul nedir, hulul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HULUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hulul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hulul kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hulul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelme, gelip çatma

- Girme, sinme

- Tanrı ruhunun herhangi bir bedene girdiğine inanma

- Geçişme

- Geçişim



HULUL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hulul etmek

