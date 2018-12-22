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  3. Hulusi Akar, "Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacaktır"

Hulusi Akar, "Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacaktır"

IHAAW104045-SIY/22-12-2018 - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhata

Hulusi Akar, "Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacaktır"

IHAAW104045-SIY/22-12-2018 - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır" dedi. 22.12.2018 10:40:45 TSI NNNN


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