Hulusi Akar Meral Akşener'in 'güney ordusu' açıklaması hakkında "komedi mizah gibi!"

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Hem terörle etkin bir mücadele gerçekleştirmek hem de sınırlarımızı korumak için Güney Ordusu'nu kuracağız" açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hulusi Akar güney ordusu açıklaması hakkında "komedi mizah gibi" açıklamasında bulundu.

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Hulusi Akar Meral Akşener'in 'güney ordusu' açıklaması hakkında "komedi mizah gibi!"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "güney ordusu" açıklaması ile ilgili "Nereden çıktı bu? Kim yapacak?, kim söylüyor? Burada müesses bir nizam var . Anayasa çerçevesinde görev yapan bir silahlı kuvvetler var Genelkurmay başkanı var, onlar ne düşünüyorlar onlar bilmiyorlar mı? açıklamasında bulundu.

Hulusi akar gündeme dair açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in "Hem terörle mücadele gerçekleştirmek hem de sınırlarımızı korumak için Güney ordusu kuracağız" açıklamasını hatırlatılan Hulusi Akar bu konu hakkında "Komedi, mizah gibi" dedi.

Bu tarz konuların her yer de konuşulamayacağını, çay, kahve masalarında ortaya atılacak konular olmadığını belirten Hulusi Akar şu açıklamalarda bulundu: "Ordumuzun mevcudu aşağı yukarı 500 bin kişi. Karargahlardaki generallerimiz, amirallerimiz, subaylarımız, astsubaylarımız hepsi her konuyu inceliyor. Bir şey yapılırken 'pat' diye yapılmıyor ne Bakan ne Genelkurmay Başkanı kendi başına bir şey söylüyor. İhtiyaçlar vardır, sorunlar vardır. Hangi ihtiyaç, hangi sorun var diye bakılır. Bizim 2'nci Ordumuz, 7'nci ve 6'ncı Kolordularımız var, bunlar görevlerini yapıyorlar. Nerede aksaklık var, nerede yanlışlık var, ne olmuş? 'Güney ordusu' ne demek, nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor? Burada müesses bir nizam var. Anayasa çerçevesinde görev yapan bir Silahlı Kuvvetleri var, Genelkurmay Başkanı var, Kara Kuvvetleri Komutanı var. Onlar ne düşünüyorlar, onlar bilmiyorlar mı?"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sürekli iletişim içinde olduklarını bölgede kontrol sağladıklarını" "Gidiyoruz, konuşuyoruz, inceleme ve denetlemelerde bulunuyoruz. İnteraktif çalışmalarımız var. İhtiyacımız nedir? Sürekli değişiyor ona göre de bakıyoruz" dedi.

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