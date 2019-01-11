Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefonla görüştü
IHAAW200313-GEN/09-01-2019 - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
IHAAW200313-GEN/09-01-2019 - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi. 09.01.2019 20:03:13 TSI NNNN
Etiketler : hulusi akar
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