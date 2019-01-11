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  3. Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefonla görüştü

Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefonla görüştü

IHAAW200313-GEN/09-01-2019 - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefonla görüştü

IHAAW200313-GEN/09-01-2019 - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi. 09.01.2019 20:03:13 TSI NNNN


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