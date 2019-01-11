Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefonla görüştü IHAAW200313-GEN/09-01-2019 - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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