Hulusi Akar'dan sert açıklama: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!"

Irak´ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kaplan harekatında tespit edilen 9 PKK´lı terörist, silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. İdlib'de ise 2 askerimizin şehit edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları'nın Hatay'da toplantı yaptığı duyuruldu. milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'teki hain saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını dile getirdi.

"9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak´ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK´lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

HATAY'DA BİR ARAYA GELDİLER

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Hatay'da sıır noktasında bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

SINIR BÖLGESİNDE KRİTİK TOPLANTI

Akar, beraberinde Güler ve Avsever ile sabah erken saatlerinde Hatay'a ir araya geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililerin karşıladığı Hulusi Akar sonrasında, Suriye sınırında bulunan 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına gitti.

Milli Savunma Bakanı, burada sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarıyla birlikte sahadaki son durum ve yapılacak faaliyetleri ele alarak değerlendirmelerde bulunuyor. Toplantının devam ettiği gelen bilgiler arasında.