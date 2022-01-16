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Huluskâr ne demek, TDK'ya göre Huluskâr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Huluskâr kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Huluskâr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Huluskâr nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Huluskâr kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Huluskâr ne demek, TDK'ya göre Huluskâr kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Huluskâr ne demek? Huluskâr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi huluskâr kelimesi. Peki huluskâr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre huluskâr nedir, huluskâr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HULUSKÂR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Huluskâr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Huluskâr kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre huluskâr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temiz duygulu, içten
- Dalkavuk

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