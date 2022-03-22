Hülya Avşar çekinmeden itiraf etti! Genelev patroniçesi olmasına izin vermemişler!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 58 yaşındaki Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Hayranları ile fotoğraf çektiren Avşar, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Proje tekliflerinin istediği gibi olmadıklarını belirten Avşar, "Set ortamını hep özleyeceğim ama onun dışında şu an çok iyiyim. 'Ekran' diye bir şey kalmadı. Herkes YouTube'da... Orada, burada ekranda olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.

"MANUKYAN'I OYNAMAK İSTERDİM"

"Ben Manukyan’ı çok oynamak isterdim" diye cevap veren Avşar, "Senaryosu yazıldı ama izin vermediler. Gerçekten onu oynamak isterdim." dedi.