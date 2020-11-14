Hülya Avşar, İbo Show'a neden gelmedi? Hülya Avşar kimdir, kaç yaşındadır? İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar aşkı

İbrahim Tatlıses'in ekranlara geri dönen programı İbo Show'un ilk konuklarından birisi olarak Hülya Avşar bekleniyordu. Ancak Avşar, programa katılmadı. Peki, Hülya Avşar, İbo Show'a neden gelmedi? Hülya Avşar kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

HÜLYA AVŞAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Balıkesir), Kürt asıllı Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu.Emral ve Celal (Ello) Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesi tarafından Kürtçe "malakan curri" diye çağrılırdı. Bu söz "sarışın" anlamına gelmektedir.[3] Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur. Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileye mensuptur.

Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.

Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde ya yıyınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Klip, Hülya Avşar'ın popo sallama sahnesi başta olmak üzere daha pek çok sahnesi ile bir kült haline geldi. Klip, feministlerin tepkisini topladı, ancak ikinci klip "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip oldu. Albümden üçüncü klip bir Suat Suna şarkısı olan "Sensiz Kaldım" parçasına çekildi. Şarkı oldukça beğenildi ve pek çok kişi tarafından Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak görüldü. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

1998 yılında yayınladığı Hayat Böyle albümüyle müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. "Aradın Mı" adlı Serdar Ortaç parçasıyla o yıl her yerde dinlendi. Şarkının klibinin de beğenilmesi üzerine, "Aradın Mı", Hülya Avşar'ın "Bu Gece Uzun Olacak"tan sonra en çok bilinen şarkısı oldu. Albümden ikinci klip "Ah Be Güzelim" parçasına çekildi. Sanatçı, bu şarkıyla da başarı sağladı.

2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü. Hülya Avşar, Günaydın'da köşe yazarlığı yaptıktan sonra, Show TV'de Hülya Avşar Show'u yaptı. Medyapım tarafından talk show formatında yayınlanan programının yönetmenliğini Birkan Uz ve Uğur Aksay yaptı. Avşar Show aynı zamanda Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan 16/9 mm sinematografik formattaki dijital rejili seti ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır. Avşar, TV şovuyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyunundan başka, reklam filmlerinde oynadı ve hâlâ Hülya adlı aylık derginin editörlüğünü yapmaktadır.

HÜLYA AVŞAR, İBO SHOW'A NEDEN GELMEDİ?

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği saldırıdan 9 yıl sonra tekrar ekranlara döndüğü İbo Show adlı programında, milyonlar televizyonun karşısına geçti. Programın yeni sezonunda ilk konuklardan birisi Hülya Avşar olarak bekleniyordu. Ancak Hülya Avşar'ın yerine Sibel Can davet edildi. Program içerisinde Hülya Avşar'ın katılmamış olması da konuşuldu. Ancak Avşar'ın neden programa katılmadığı bilinmiyor. İlerleyen bölümlerde konuk olarak yer alacağı tahmin ediliyor.

İBRAHİM TATLISES VE HÜLYA AVŞAR AŞKI

Bir dönem Türkiye'nin en ses getiren aşklarından biri olmuştu. İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar için Mavi Mavi şarkısını yazmış ve ardında filmi gelmişti. İkili bugün hâlâ iyi iki dost.