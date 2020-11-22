Hülya Avşar ile düet yapan İbrahim Tatlıses gözyaşlarına engel olamadı

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show'un yeni bölümüne Hülya Avşar, Olgun Şimşek, Demet Akbağ ve Kubat konuk oldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği ''Mavi Mavi'' düeti ile damga vurdular.

TATLISES GÖZYAŞLARINA HAKİM OLMADI

Usta türkücü İbrahim Tatlıses'in, dostu Hülya Avşar ile yaptığı düet esnasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı. Uzun sürenin ardından tekrar ekranlara dönen sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapattı. Ayrıca, ikili uzun bir aradan sonra ekran karşısına birlikte çıktı.