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  3. Hülya Avşar'dan Serkay Tütüncü'ye olay hamle! Kalçasını elledi

Hülya Avşar'dan Serkay Tütüncü'ye olay hamle! Kalçasını elledi

Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü rol aldıkları Masumiyet dizisinin setinde beraber Ricky Martin'i andı. Sosyal medyada paylaşılan ikilinin o anları izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Eğlenceli dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı.

57 yaşındaki Hülya Avşar'ın Masumiyet dizisinde oğlunu canlandıran rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile 'Ricky Martin' paylaşımı olay oldu.

Serkay Tütüncü ile Hülya Avşar ikilisi Masumiyet dizisi seti arasında Instagramdan bir paylaşım yaptı.

30 yaşındaki Serkay Tütüncü, Hülya Avşar'ın yıllar önce Ricky Martin'e yaptığı şakaya göndermede bulundu, Avşar kızı da bu şakayı Tütüncü'nün kalçasına vurarak devam ettirdi.

 

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı. Haberin devamı için linke tıklayınız..

Serkay Tütüncü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Serkay Tütüncü kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

HÜLYA AVŞAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

57 yaşındaki Hülya Avşar, 10 Ekim 1963'de Balıkesir'de doğdu. Kürt asıllı Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu, Emral ve Celal (Ello) Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesi tarafından Kürtçe "malakan curri" diye çağrılırdı. Haberin devamı için linke tıklayınız..

Hülya Avşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hülya Avşar hayatıHülya Avşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hülya Avşar hayatı

 

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