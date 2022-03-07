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Hüner ne demek, TDK'ya göre Hüner kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hüner kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hüner ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüner nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hüner kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hüner ne demek, TDK'ya göre Hüner kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüner ne demek? Hüner TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüner kelimesi. Peki hüner ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüner nedir, hüner kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HÜNER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüner kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hüner kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre hüner kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beceri isteyen ustalık, beceriklilik

HÜNER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Benim gibi kurak çölde yaşayanların şiirden, hünerden dem vurmaları nasıl mümkün olur?

HÜNER KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hüner göstermek

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