Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu revizyonu, MESS tarafından yapılmış ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde ergitilecek hurdayı kontrol eden, uygunsuz maddelerin hurdadan ayırmasını sağlayacak işlemleri gerçekleştiren, hurdaları uygun ebatlarda kesen ve hurdaları istenen şekilde istifleyen, verilen talimata göre hurdaları kantarda tartarak hurda sepetlerine/şarj kutularına yerleştiren ve şarj işlemini için sevk eden nitelikli kişidir.

Hurda tesislerindeki ekipman gruplarının çalıştırılması sırasında çıkan malzemelerin uygun şekilde elleçlenmesi ve hurda taşıma ve kaldırma aracının kumanda edilmesi, hurda hazırlama ve takip etme işlemlerini gerçekleştirir.

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi yakın nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan malzemelerin istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması hurda hazırlama ve takip işçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

Standart kodu : 10UMS0057-3

Standart adı : Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Seviyesi : Seviye 3

Revizyon Sayısı : 01

İlgili Olduğu Sektör : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.06.2018 - 30441

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