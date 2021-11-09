Simavi ailesi ve Doğan Holding yönetimini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan aralık 2009'dan beri köşe yazarı görevini üstlenen Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi ile yollarını ayırması yönünde çıkan haberlerin ardından "Hürriyet Gazetesi Ertuğrul Özkök kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları da merak konusu oldu. İşte Ertuğrul Özkök'ün biyografisi...

HÜRRİYET GAZETESİ ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ertuğrul Özkök, 4 Ağustos 1947 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Şükrü Özkök ve Hafize Özkök'ün oğulları olan Ertuğrul Özkök, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Özkök, bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı ardından Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaptı.



Öğrencilik döneminde sosyalist görüşlere sahip olduğunu söyleyen Özkök, Turgut Özal'dan etkilenmesiyle birlikte liberalizme yöneldi.



Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar öğretim üyesi görevini üstlendikten sonra, Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptıktan sonra bu görevi 29 Aralık 2009 tarihinde bırakmıştır.Emin Çölaşan, Ertuğrul Özkök hakkında son kitabında (Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi) birlikte yaşadıkları bazı anıları anlatmıştır. Kendisi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.