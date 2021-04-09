Hürriyet yazarı Hande Fırat: Avrupa Birliği'ndeki koltuk savaşı, Türkiye'ye fatura edilmek istendi!

Hürriyet yazarı Hande Fırat, üst düzey kaynağına dayandırdığı açıklamasında, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gelen Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in ayakta kalması hususuna ilişkin, 'Michel ile Ursula von der Leyen arasında rekabet var, bize fatura etmeye çalıştılar' dedi" açıklamasını yaptı.

"MESELE TÜRKİYE-AB DEĞİL, AB'NİN İÇİNDEKİ KOLTUK MESELESİ"

Bugün yayımlanan köşesinde 'Avrupa Birliği'nin Koltuk Meselesi' başlığıyla yer verdiği yazısında, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in görüşmesine değinen Hande Fırat, "Avrupa’da bazıları Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a protokol konusunda eleştiri yöneltse de işin aslı öyle değil. Mesele Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki koltuk meselesi değil, mesele Avrupa Birliği içindeki koltuk sorunu" ifadelerini kullandı.

"RESMİ HEYETTEN ÖNCE PROTOKOL GELİR"

Fırat, "Her resmi heyetten önce Ankara’ya onların ön protokol heyetleri gelir. Konukların nerede duracağı, nerede oturacağı, nerede yemek yiyecekleri, hangi sandalyeye oturacakları, kısacası A’dan Z’ye her şey gösterilir. Eğer karşı taraftan bir itiraz ya da istek gelirse protokol kuralları çerçevesinde bunlar da yerine getirilir. Aynı durum Türkiye Cumhurbaşkanı bir başka ülkeye giderken de geçerlidir" dedi.

"HEYETİN ONAYINDAN LEYEN'İN HABERİ YOK MUYDU?"

Avrupalı liderlerden önce ön protokol heyetinin ülkemize geldiğine değinen Fırat, yetkililerin nerede karşılanacaklarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken nerede oturacaklarının o heyete gösterildiğini ve heyetin itiraz etmediğini belirterek, "Protokol heyetinin onayından Ursula von der Leyen’in haberi mi yoktu? Üst düzey bir kaynağım, 'Bu tür konularda son sözü Konsey Başkanı Michel’in ekibi söylüyor. Michel ile Ursula von der Leyen arasında da rekabet var. Belli ki kendi aralarındaki rekabeti bize fatura etmeye çalıştılar" dedi.