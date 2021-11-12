Hürriyet'te yaprak dökümü! Ertuğrul Özkök’ün ardından Toygun Atilla da gazeteden ayrıldı!

Geçtiğimiz günlerde, Hürriyet Gazetesi'nde yıllarca görev üstlenen Ertuğrul Özkök ile başlayan ayrılık, Toygun Atilla ile devam ediyor. Hürriyet gazetesine 29 yıl önce adımını atan Atilla, emekliliğini isteyerek inzivaya çekildiğini belirtti. Böylelikle gazeteye iki önemli ve kıdemli isim veda etmiş oldu.

"ALNIM AK"

Vedasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Atilla,“29 yıl önce 21 yaşında kapısından girdiğim ve yıllarca tutku ile çalıştığım Hürriyet’ten emekliliğimizi isteyerek alnımız açık, başımız dik olarak ayrıldık. Acısı ile tatlısı ile bir ömür geçirdik. Sürçülisan ettiklerimiz, bilmeden kalbini kırdıklarımız olduysa affola.” ifadelerine yer verdi.