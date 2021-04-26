Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ile gündeme taşınması CHP'yi rahatsız ediyor!

Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde, 'İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı CHP'yi geriyor' başlıklı bir yazıya yer vererek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarını değerlendirdi.

Çıktığı her televizyon programında, İBB Başkanı İmamoğlu’na cumhurbaşkanlığı sorusunun yöneltildiğini ifade eden Selvi, İmamoğlu'nun biraz gerilemesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok oy alacak iki isimden biri olarak çıktığını vurguladı. İkinci ismin ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu ifade eden Selvi, İmamoğlu'nun şu ana kadar "Cumhurbaşkanı adayı değilim" demediğinin altını çizerek, "İmamoğlu’na son çıktığı yayında da cumhurbaşkanı adaylığı soruldu. İmamoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tarzıyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener’e 'Beni aday gösterin' mesajını verdi. 'Ben İstanbul ilçe başkanıydım, ilçe başkanlığına adayım demedim, önerildim. İlçe belediye başkanı adayı olduğumda da yine adayım demedim. Önce seçim yapıldı, ilçe belediye başkanı adayı oldum. Büyükşehir belediye başkanlığı konuşuldu, benden bir şey duydunuz mu?' dedi" hatırlatmasında bulundu.

"İMAMOĞLU HİZMETE DEĞİL CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA ODAKLANDI"

Selvi, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu’nun her defasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ettiği söyleniyor. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığıyla ilgili her açıklamasının Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde kaşların çatılmasına neden olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu’nun sürekli olarak Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutarak CHP yönetimine bir dayatmada bulunduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının hizmete odaklanmalarını istemişti. Ama İmamoğlu hizmete değil, Cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda."

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı kavgasının CHP'yi karıştırmasının önünü kesmek için cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde mesajlar verdiğini savunan Selvi, bu noktada 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

"Özal, kendisinden sonra ANAP’ın başına geçecek isim için 18 Türk büyüğünün ismini ortaya atmıştı. ANAP ondan sonra iflah olmadı" diyen Selvi, devamında "Abdullah Gül, yeniden Cumhurbaşkanı yapılmadığı için ya da başbakanlık verilmediği için muhalefetin adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıkmaya çalıştı. Sonra gitti, partisini kurdurdu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığı sonrası Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi istedi ama alamayınca şimdi kendi partisini kuruyor" ifadesini kullandı.

"İMAMOĞLU'NA ADRES OLARAK MİLLET İTTİFAKINI GÖSTERDİ"

Selvi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı uğruna nice darbeler yapıldı, nice partiler parçalandı. Eski Cumhurbaşkanı Demirel’in dediği gibi, 'Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir.'

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yöneltilen bir soruya, 'İki arkadaşımız da son derece başarılı. Bu başarıları hazmedemeyen bir siyasal iktidar var. Bunu da gayet iyi biliyorum. Ama Cumhurbaşkanı adayını belirlerken tek başımıza belirlemeyeceğiz. İttifakla birlikte belirleyeceğiz' yanıtını verdi. İmamoğlu’na adres olarak millet ittifakını gösterdi."

Selvi, cumhurbaşkanı adayını belirlemede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belirleyici olacağının gözlendiğini söyledi.

"EKREM İMAMOĞLU, CHP'Yİ KARIŞTIRIR"

Bunun gerekçelerini üç maddeyle sıralayan Selvi, yazısını şöyle sonlandırdı:

"Yükseliş içinde olan Akşener’in millet ittifakının ortak adaylığı için eli güçleniyor. Akşener, kadın aday olmanın avantajına da sahip",

"Akşener kendi aday olmasa da kimin aday olacağını belirleme gücünü elinde tutuyor. Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını engelleyen Akşener 2023 seçimlerinde ise ortak adayı belirleyecek altın hisseyi elinde bulunduruyor",

"Akşener faktörü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aleyhine olur mu? Olmaz. Akşener kendi aday olmazsa İmamoğlu ve Yavaş’ı destekleyebilir"

"Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da tekrarlanan seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı için yanıp tutuştuğu belli. 23 Haziran gecesinden itibaren tek hedefi var. O da Cumhurbaşkanı adaylığı. Kürt oylarını almadan seçilemeyeceğini biliyor. O nedenle HDP desteğini yanında tutuyor. İmamoğlu aday gösterilmediği takdirde kolay pes edeceğe benzemiyor. Kılıçdaroğlu’nun en çok uğraştıracak isim olacağı kesin. Ekrem İmamoğlu, CHP’yi karıştırır."