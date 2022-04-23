Hurufilik ne demek, TDK'ya göre Hurufilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hurufilik ne demek? Hurufilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hurufilik kelimesi. Peki Hurufilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hurufilik nedir, Hurufilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HURUFİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hurufilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hurufilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kur'an'ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir mezhep

