Hüsamettin Topuzoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları internet mecrasında sıkça aratılan konular arsına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

HÜSAMETTİN TOPUZOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen ve Türkiye’nin yetiştirdiği gelmiş geçmiş en iyi hakemi olan Hüsamettin Topuzoğlu, 1955 yılında hakemliğe başladı.1958’de milli, 1961 de FIBA kokartı aldı, 1979 yılında hakemliğe veda etti.

1969 yılında Napoli’de düzenlenen 16. Avrupa basketbol şampiyonasında Sovyetler Birliği ile Yugoslavya arasında oynanan final karşılaşmasını yöneten Topuzoğlu, 1976 yılında Montreal Olimpiyatları’nda düdük çalmayı başardı.

25 yıl aralıksız maç yönettiği için FIBA tarafından altın düdükle ödüllendirilen tek Türk hakemidir. 1992 yılına kadar hakem hocalığı yapan basketbol adamı, yüzlerce hakem yetiştirdi. Eski Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı ve Hakem Eğitim Sorumlusudur.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Ölüm nedeni belli olmayan Hüsamettin Topuzoğlu, 87 yaşında hayatını kaybetmiştir.