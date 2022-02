Hüseyin Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın biyografisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Hüseyin Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'nın biyografisi...

PROF. DR. HÜSEYİN BAĞCI KİMDİR?

62 yaşındaki Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, 29 Aralık 1959 tarihinde Edirne Uzunköprü’de doğdu. İlk, orta okul ve liseyi, Edirne’de okuduktan sonra, 1979 yılında Almanya’ya gitti. Konrad Adenauer Vakfı’nın verdiği Zeki Öğrencileri Destekleme Bursu (Stipendium für Begabtenförderung) ile tüm üniversite eğitimini Bonn Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptı ve aynı bölümden Doktora derecesini aldı. Doktora çalışmaları için 1988 Mart ayında Türkiye’ye döndü. 1992 yılında doçent, 1998 yılında profesör oldu.65 ülkede uluslararası alanda yüzlerce konferansa katılmış olan Prof. Bağcı, merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırma Enstitüsü (IISS), Brüksel’deki Avrupa Strateji Grubu (ESG) ve Bonn’daki NATO Derneği gibi pek çok uluslararası organizasyonun üyesidir. Türkiye’de ise Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Almanya’da Öğrenim Görmüşler Derneği’nin yanı sıra Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi de olan Prof. Bağcı ayrıca birçok yerli akademik derginin yayın kurulunda da yer almaktadır. 2000 yılından itibaren Uluslararası Kim Kimdir’de (International Who is Who) yer almıştır.Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanıdır.

Türkiye’de televizyon ve radyolarda dış politika konusunda yorumlar yapmakta olan Bağcı, Almanca ve İngilizce biliyor.

Yedi dilde makaleleri yayınlanmıştır. 4 kitabı ve 80’den fazla makalesi bulunuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından, kendisine 2000 yılında “En Başarılı Akademisyen Ödülü” verildi. Bunun dışında, “Demokrat Parti Döneminin Dış Politikası” konulu doktora tezi Türkçe’ye çevrildi. Türkiye’de büyük ilgi gören bu doktora teziyle “Celal Bayar” ödülünü kazandı. Prof. Dr. Bağcı, Milli Güvenlik Akademisi, Türkiye Ortadoğu İdaresi, Avrupa Topluluğu Merkezi ve dünyanın değişik üniversitelerinde konferanslar vermektedir.

Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.