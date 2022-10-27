Hüseyin Baş'ın açıklaması karşılık buldu! İYİ Partili Mehmet Aslan BTP'yi duyurdu: Hoş geldiniz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programına katılmıştı. Burada yaptığı açıklamalar gündem olan Hüseyin Baş, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler.” demişti.

MEHMET ASLAN: "DAHA DA BÜYÜYORUZ"

Bu açıklamanın ardından İYİ Partili Mehmet Aslan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aslan, Bağımsız Türkiye Partisi ve Genel Başkan Hüseyin Baş'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Millet İttifakı dağılacak, 6’lı masa azalacak diye beklerlerken daha da büyüyoruz! Hoş geldiniz Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş."

KÜRŞAD ZORLU: MERAL AKŞENER VE İYİ PARTİ SİZİ MİLLET İTTİFAKI'NDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYACAKTIR

Ayrıca geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye katılan akademisyen Prof. Dr. Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır."

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SAADET PARTİSİ'NİN TAVRINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Hüseyin Baş, partisinin ittifaka girmesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun karşı çıktığını iddia ederek şunları söylemişti:

" Bire bir ben Temel Bey’e (Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu) bir aracıyı gönderdim. Bir sor; ‘ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?’ Temel Bey’in şöyle söylediği bana iletildi: ‘Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.’ Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.

Bize CHP, Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) cephesinden de ‘Temel Bey’le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım’ dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık."