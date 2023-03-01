Huseyin Biler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Biler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Huseyin Biler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Huseyin Biler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.