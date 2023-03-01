Huseyin Biler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Biler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Biler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Huseyin Biler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Huseyin Biler 26 Şubat 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Kıbrıs uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Huseyin Biler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Biler, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Huseyin Biler'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Huseyin Biler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Huseyin Biler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında AFC Wimbledon
13 Ağustos 2021 yılında Welling Utd.
15 Ocak 2022 yılında AFC Wimbledon
17 Ocak 2022 yılında Merstham
31 Mayıs 2022 yılında AFC Wimbledon
Huseyin Biler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Huseyin Biler şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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