Hüseyin Elmapınar kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Hüseyin Elmapınar biyografisi

Ezel, Kolpaçino gibi ilgiyle izlenen yapımlarda çeşitli rollerle boy gösteren usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan kahreden haber geldi. 51 yaşındaki usta oyuncu hayatını kaybetti. Elmapınar'ın vefat haberi sonrası vatandaşlar da internet arama motorlarında Hüseyin Elmapınar kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? sorularına yanıt arıyorlar.

HÜSEYİN ELMAPINAR KİMDİR? NERELİ?

Türk oyuncu Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, alaylı oyunculardandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başlamış, ilk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda boy göstermiştir. Daha sonra 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde küçük bir rol almasına rağmen adından söz ettirmiştir.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol aldı.

Hüseyin Elmapınar'ın oyunculuğuyla tanındığı filmlerden biri de Kolpaçino'dur. Burada Hüseyin adıyla bir mafyaya hayat veren Hüseyin Elmapınar, bugün bile hafızalarda yer edinen kumar sahnesindeki replikleriyle adından söz ettirmiştir.

HÜSEYİN ELMAPINAR ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Şişli'de yaşayan Hüseyin Elmalıpınar 3 Mart 2022 Perşembe günü geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetmiştir.