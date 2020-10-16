Bu sezon Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Pendikspor, Etimesgut Belediyespor ile oynanan maçın ardından teknik direktör Gürcan Kocabıyık ile yollarını ayırmıştı. Teknik adamlık görevi için Hüseyin Kalpar ile anlaşan Pendikspor yönetimi, yeni hocasını basına tanıttı. Bunun üzerine taraftarlar tarafından merak edilen isim haline gelen Hüseyin Kalpar hakkındaki detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Hüseyin Kalpar kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımları çalıştırdı? Detaylar haberimizde...

HÜSEYİN KALPAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 1955 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Hüseyin Kalpar, eski futbolcu ve teknik direktördür. 70 ve 80'li yıllarda Gaziantepspor'da top koşturan deneyimli hoca, birçok alt lig ve Süper Lig takımında teknik direktörlük yaptı.

Antrenörlük kariyerine 1994-95 sezonunda Süper Lig'in köklü takımlarından Gaziantepspor'da yardımcı antrenör olarak başlamıştır. Gaziantepspor'da bu görevini üç sezon sürdürdükten sonra Altay'da yardımcı antrenörlük yapmaya başlamıştır. Burada bir sezon kaldıktan sonra eski takımı Gaziantepspor'a bu sefer teknik direktör olarak geri dönmüştür. Bu görevde yaklaşık bir buçuk sezon kaldıktan sonra takımdan ayrılmıştır.

1999-00 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Yozgatspor'u çalıştırmaya başlamıştır ve sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp Süper Lig'e yükselmesini sağladı. Bir sezonda Süper Lig'de takımı çalıştırdıktan sonra görevinden ayrıldı.

Bundan sonra Türkiye'de birçok Süper Lig ve 1. Lig ekibini çalıştırmıştır. 30 Eylül 2009 tarihinden 31 Mayıs 2011 tarihine dek Samsunspor'da teknik direktör olarak görev yapan teknik adam 2010-11 sezonunda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasını sağlamıştır. Samsunspor'dan ayrıldığı tarih olan 31 Mayıs 2011 günü ise Çaykur Rizespor'un başına geçmiştir. Fakat Çaykur Rizespor'dan Çaykur Rizespor 3-5 Elazığspor maçından sonra ayrılmıştır. 24 Nisan 2012'de Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.16 Ekim 2012 tarihinde alınan kötü sonuçlar üzerine, Göztepe teknik direktörlüğü görevinden istifa etti.

10 Aralık 2014 tarihinde Mehmet Altıparmak'tan boşalan Alanyaspor teknik direktörlük görevine getirildi. 2015-16 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayan takımı, play-off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig' e yükselmiştir

HANGİ TAKIMLAR ÇALIŞTIRDI?

Hüseyin Kalpar sırasıyla, Gaziantepspor (Yrd. antrenör), Altay (Yrd. antrenör), Gaziantepspor, Yozgatspor, Antalyaspor, Diyarbakırspor, Altay, Kocaelispor, Bursaspor, Diyarbakırspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Adanaspor, Sakaryaspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Samsunspor, Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep, Elazığspor ve Giresunspor takımlarını çalıştırdı.