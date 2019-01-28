Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor 4 - 3 Kızılcabölükspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor ve Kızılcabölükspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor sahasında Kızılcabölükspor ile 26.01.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor - Kızılcabölükspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 4-3 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.01.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Kırşehir Belediyespor 19 10 6 3 33 20 36 13 2 Altındağ Belediyespor 19 9 6 4 26 18 33 8 3 Van BBSK 19 7 9 3 28 18 30 10 4 Esenler Erokspor 19 7 9 3 27 22 30 5 5 Çatalcaspor 19 8 6 5 24 24 30 0 6 Kızılcabölükspor 19 7 7 5 38 25 28 13 7 Sultanbeyli Belediyespor 19 7 7 5 22 20 28 2 8 Osmaniyespor FK 19 7 6 6 21 22 27 -1 9 Yeni Orduspor 19 7 5 7 25 20 26 5 10 Düzcespor 19 7 5 7 21 19 26 2 11 Ofspor 19 6 6 7 19 19 24 0 12 Elaziz Belediyespor 19 5 9 5 18 23 24 -5 13 Alibeyköyspor 19 6 5 8 26 29 23 -3 14 Karşıyaka 19 5 8 6 19 23 23 -4 15 Adıyaman 1954 SK 19 5 6 8 20 26 21 -6 16 Pazarspor 19 3 8 8 16 24 17 -8 17 Kemerspor 2003 19 4 4 11 15 32 16 -17 18 Bergama Belediyespor 19 2 6 11 19 33 12 -14

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