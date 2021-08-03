Hüseyin Özay kimdir,nereli,kaç yaşında? | Hüseyin Özay öldü mü, neden öldü?

Ses sanatçısı Onur Akay resmi twitter hesabından "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaparak, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini paylaştı...

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR,NERELİ,KAÇ YAŞINDA?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğdu. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

HÜSEYİN ÖZAY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Hüseyin Özal 3 Ağustos 2021 (bugün) tarihinde vefat ettiği Onur Akay tarafınfan kamuoyuna duyuruldu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor, detaylar eliimize ulaştıkça sizleri bilgilendireceğiz...

HÜSEYİN ÖZAY YER ALDIĞI PROJELER

Usta oyuncu Hüseyin Özay'ın yer aldığı projeler saymakla bitmez. En bilinenleri sizler için sıraladık...