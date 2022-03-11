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  3. Hüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! "Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar"

Hüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! "Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar"

Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek ve meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın diline düşünce Öztel'in eşi Zeynep Mengi duruma el attı.

Geçtiğimiz gün Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek  hava durumu aktarması için meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel'e bağlandı. İkili arasında samimi diyalog yaşandı. 

İkili kar yağışını yorumlarken,  Hökenek, Öztel'in "Çok güzel yağıyor şu an" sözlerine "Sen de çok güzel görünüyorsun" diye karşılık verdi.

Hüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar

Öztel ise "Sen daha güzel görünüyorsun, kar gibi." diyerek yanıt verdi. 

Hüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar

DESTEK GELDİ

Bu diyalog sosyal medyada yanlış anlaşılmalara neden olunca Öztel'in eşi Zeynep Mengi, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, "İltifat etmek güzeldir, destekliyorum" notunu ekledi.

Hüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar

"ÇOK İYİ OLMUŞ"

Ardından videonun editli halini paylaşan Mengi, "Ama bu çok iyi olmuş" dedi.

Bu olayın ardından sosyal medyada "Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar" yorumlarının çıkmasına neden oldu.

Hüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılarHüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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