Hüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! "Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar"

Geçtiğimiz gün Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek hava durumu aktarması için meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel'e bağlandı. İkili arasında samimi diyalog yaşandı.

İkili kar yağışını yorumlarken, Hökenek, Öztel'in "Çok güzel yağıyor şu an" sözlerine "Sen de çok güzel görünüyorsun" diye karşılık verdi.

Öztel ise "Sen daha güzel görünüyorsun, kar gibi." diyerek yanıt verdi.

DESTEK GELDİ

Bu diyalog sosyal medyada yanlış anlaşılmalara neden olunca Öztel'in eşi Zeynep Mengi, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, "İltifat etmek güzeldir, destekliyorum" notunu ekledi.

"ÇOK İYİ OLMUŞ"

Ardından videonun editli halini paylaşan Mengi, "Ama bu çok iyi olmuş" dedi.

Bu olayın ardından sosyal medyada "Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar" yorumlarının çıkmasına neden oldu.