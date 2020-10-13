Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Hüseyin Türkmen, başarılı performansı ile genç futbolcular arasında göz dolduran isimlerden birisi olmayı başardı. Türkiye U21 takımında da forma giyen Hüseyin Türkmen, gelecekte adından söz ettirecek futbolcular arasında görülüyor. Peki, Hüseyin Türkmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hüseyin Türkmen hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

HÜSEYİN TÜRKMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1998 yılının Ocak ayında dünyaya gelen Hüseyin Türkmen, Trabonspor'da forma giymektedir. 22 yaşında olan genç oyuncu, baba tarafından aslen Trabzon Akçaabat’lıdır ve Akçaabat’ta doğmuştur. Futbol’a Ünye Belediyespor takımı alt yapısında başlamış 2011 yılında bedelsiz olarak 1461 Trabzon AY Takımı alt yapısına geçmiştir. Daha sonra Trabzonspor U19 ve U21 formalarını giymiş, 2017 sezonunda Trabzonspor A Takım kadrosuna seçilmeyi başarmıştır.

Trabzonspor'da ilk 11'e girmeyi de başaran Türkmen, stoper mevkisinde ve sağ bekte görev alabiliyor. Sağ ayaklı olan genç futbolcu, 1,83 boyundadır. Oyuncunun transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 2.20 milyon Euro olarak gözüküyor.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Hüseyin Türkmen sırasıyla; Ünye Bld. Altyapısı, 1461 Trabzon AY ve Trabzonspor takımlarında forma giydi.