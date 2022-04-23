Hüsnükabul ne demek, TDK'ya göre Hüsnükabul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüsnükabul ne demek? Hüsnükabul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüsnükabul kelimesi. Peki hüsnükabul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüsnükabul nedir, hüsnükabul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÜSNÜKABUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüsnükabul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hüsnükabul kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüsnükabul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyi karşılama, güler yüz gösterme



HÜSNÜKABUL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hüsnü kabul göstermek

