Huso Karjasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huso Karjasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huso Karjasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huso Karjasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huso Karjasevic 10 Temmuz 1997 tarihinde Schwelm şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Huso Karjašević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huso Karjasevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huso Karjasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 8 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Huso Karjasevic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Huso Karjasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huso Karjasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huso Karjasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huso Karjasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında F. Regensburg

4 Temmuz 2017 yılında Po­dri­nje

8 Şubat 2019 yılında FK Tuzla City

Huso Karjasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huso Karjasevic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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