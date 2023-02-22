Hussaini Mohammed Bata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussaini Mohammed Bata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussaini Mohammed Bata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hussaini Mohammed Bata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hussaini Mohammed Bata 3 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Hussein Bata şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hussaini Mohammed Bata Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına - tarihinde katılmıştır. Hussaini Mohammed Bata'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hussaini Mohammed Bata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hussaini Mohammed Bata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hussaini Mohammed Bata şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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