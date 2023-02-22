Hussaini Mohammed Bata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussaini Mohammed Bata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hussaini Mohammed Bata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hussaini Mohammed Bata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.