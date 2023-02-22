Hussein Mumin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Mumin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussein Mumin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussein Mumin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussein Mumin 24 Mart 1987 tarihinde Passos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χουσεΐν Μουμίν şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussein Mumin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BELLATORsports yapmaktadır. Hussein Mumin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hussein Mumin'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hussein Mumin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussein Mumin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussein Mumin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussein Mumin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Panthrakikos

1 Temmuz 2005 yılında PAOK

1 Ocak 2008 yılında Panserraikos

30 Haziran 2008 yılında PAOK

1 Temmuz 2008 yılında Panetolikos

30 Haziran 2011 yılında PAOK

1 Temmuz 2011 yılında Panetolikos

21 Temmuz 2014 yılında PAS Lamia

26 Ağustos 2015 yılında AO Trikala

25 Temmuz 2017 yılında Aris Selanik

20 Ağustos 2018 yılında Iraklis

1 Ocak 2019 yılında AOX Kissamikos

1 Temmuz 2020 yılında AS Rodos

12 Mart 2021 yılında Ionikos Nikeas

15 Eylül 2021 yılında Diagoras

22 Ağustos 2022 yılında Apollon Pontou

Hussein Mumin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussein Mumin şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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