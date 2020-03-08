Husumetli aileleri barıştırmak için araya girmişti! Aşiret lideri hayatını kaybetti

Batman merkeze bağlı Demirbilek Köyünde 3 gün önce iki aile arasında tartışma yaşandı.

Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir, tartışmanın daha da büyümemesi için araya girdi.

TARAFLAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Özdemir'in araya girmesine rağmen taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada kuruşunu isabet ettiği Ferit Özdemir ve iki kişi yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Batman'da özel bir hastaneye oradan da Malatya'ya sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.