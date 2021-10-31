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Hüsün ne demek, TDK'ya göre Hüsün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hüsün kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hüsün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüsün nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hüsün kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hüsün ne demek, TDK'ya göre Hüsün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüsün ne demek? Hüsün TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hüsün kelimesi. Peki hüsün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hüsün nedir, hüsün kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HÜSÜN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüsün kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hüsün kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hüsün kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzellik

HÜSÜN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hüsnühâl, hüsnühat, hüsnükabul, hüsnükuruntu, hüsnüniyet, hüsnütelakki, hüsnüteveccüh, hüsnüyusuf, hüsnüzan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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